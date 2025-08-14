كتب - محمد شعبان:

السادسة والنصف صباح 13 أغسطس الجاري، كانت رنا تجلس مع صديقتيها نزال وحبيبة على طاولة صغيرة في كافيه داخل بنزينة بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر.

كانت الجلسة هادئة، مليئة بأحاديث ما بعد الامتحانات، فقد أنهت رنا للتو اختبارات نهاية العام في كلية الألسن، وكانت الصديقتان تحاولان استعادة طاقتهما بعد أيام من الضغط والتعب لكن هذه اللحظات الهادئة لم تدم طويلًا.

دخل ثلاثة شباب إلى المكان، وكانت نظراتهم المقلقة تكسر شعور الأمان في الجلسة. المضايقات التي بدأوها لم تترك للفتيات خيارًا سوى المغادرة، على أمل أن يبتعد الخطر بمجرد ترك المكان إلا أن الكابوس بدأ بالفعل.

الشباب الثلاثة تبعوا الفتيات بسياراتهم، وطاردوهن على طريق الواحات. تحكي نزال، التي كانت تمسك بعجلة القيادة، كيف التفت ثلاث سيارات حولهم، مستمرة في التضييق والمضايقة. اللحظات تحولت إلى رعب حقيقي، حتى اصطدمت سيارة الفتيات بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق.

الجزء الأمامي لسيارة الفتيات تحطم بالكامل، "نزال" فقدت وعيها ونقلت إلى المستشفى، و"رنا" أصيبت بجرح في جبهتها، وحبيبة خرجت بإصابات طفيفة لكنها محطمة نفسيًا.

الحادث لم يكن مجرد اصطدام، بل جرح في شعور الأمان لدى ثلاث طالبات خرجن في صباح عادي، ليجدن أنفسهن في مواجهة تهور لا يرحم.

الفيديو الذي وثقه أحد السائقين وانتشر على مواقع التواصل، أظهر المشهد بوضوح، ودفع أجهزة الأمن للتحرك سريعًا. خلال ساعات، تم تحديد وضبط السيارات، وإلقاء القبض على المتهمين.

المفاجأة أنهم ثلاثة طلاب جامعيين (طب، هندسة، اقتصاد وعلوم سياسية) وسائق يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكي. اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

