أمن القاهرة يضبط عدد من التشكيلات العصابية المتورطة في جرائم السرقة

علاء عمران

واصلت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، جهودها في مكافحة جرائم السرقات، وتمكنت من ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في ارتكاب وقائع سرقة متنوعة

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب "التسلق"، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع، وتم ضبط كافة المسروقات.

وتم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من عاطلين (لأحدهما معلومات جنائية) بمدينة نصر ثان، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وأقرا بارتكاب 19 واقعة، وتم ضبط المسروقات بحوزة عميلهما سيئ النية (عامل – له معلومات جنائية)، الذي تم ضبطه.

كما تم ضبط عنصر جنائي بمدينة نصر ثالث، تخصص في سرقة المحال والسيارات بأسلوب "كسر الأبواب والزجاج"، وأقر بارتكاب 4 وقائع.

وضبط تشكيل عصابي مكوّن من شخصين (لأحدهما معلومات جنائية) بمنشأة ناصر، تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وأقرا بارتكاب 3 وقائع، وتم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية.

وتم ضبط شخص وزوجته (لها معلومات جنائية) بباب الشعرية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات بأسلوب "المغافلة"، وأقرا بارتكاب 4 وقائع، وتم ضبط المسروقات لدى عميلهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

اقرأ أيضا:

"تحتاج 21 يوم علاج".. تفاصيل التقرير الطبي لمصابة في مطاردة فتيات طريق الواحات

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تلقي القبض على متهمي مطاردة فتيات طريق الواحات

"بعد فيديو الـ 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

"من الحفلات لزعيمة تجار مخدرات".. تحقيقات عصابة سارة خليفة |تغطية شاملة