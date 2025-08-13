كتب- أحمد أبوالنجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق طليقها وآخرين بالاعتداء عليها وسرقة بعض منقولاتها وإحداث تلفيات بها في محافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 مايو 2024، تبلغ لمركز شرطة المنصورة من إحدى السيدات بتضررها من شقيق زوجها (عاطل)، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابة بها، وسرقة بعض منقولاتها من منزلها وإحداث تلفيات ببعضها، وذلك على خلفية خلافات عائلية بينها وبين والدته.

وأوضحت التحريات أنه تم ضبط المتهم في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وصدر لاحقًا حكم قضائي ضده تم تنفيذه. كما أسفرت الجهود عن تحديد هوية باقي الأشخاص الظاهرين في الفيديو (3 عاطلين – مقيمين بالدقهلية)، وضبط اثنين منهم، فيما تبين أن الثالث مقيد الحرية على ذمة قضية أخرى.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.