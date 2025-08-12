كتب- رمضان يونس:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.

وأشارت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمسرح الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو بالقاهرة، للاعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنها لم تتلقي سوى أوراق قائمة واحدة على مستوى القوائم الأربعة في كافة الدوائر الانتخابية وهي القائمة الوطنية "من أجل مصر".

يذكر أن الهيئة كانت قد أتاحت تصويت المصريين في الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي الجمعه والسبت 1و2 اغسطس فيما جرت انتخابات المصريين في الداخل يومين الاثنين والثلاثاء 4و5 اغسطس الجاري.

وأوضحت أنها وفرت كافة احتياجات لجان الاقتراع من صناديق وستائر شفافة وأدوات كتابية ومراجعة وطباعة نماذج إرشادية واسترشادية للناخبين بلغت نحو ٣٥ ألف نموذجا، من بينها ولأول مرة تخصيص لوحات إرشادية لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية والسمعية، إذ تم تصميم كارت إرشادي لذوي الإعاقة البصرية داخل اللجان لاطلاع ذوي الاعاقة البصرية بطريقة برايل، كما تضمنت بطاقة الاقتراع استخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، ووضع رمز استجابة سريعة كيو ار كود، على كافة اللوحات الإرشادية من خلال تميل هذا التطبيق لتسهيل الاطلاع عليها.