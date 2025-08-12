إعلان

مباحث الأقصر تحبط بيع 53 ألف لتر سولار بالسوق السوداء

07:55 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

السائق المتهم

القاهرة - مصراوي:

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط سائق حال قيادته سيارة نقل تنك بمقطورة سارية التراخيص محملة بـ 53 ألف لتر سولار بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر بدون أوراق أو مستندات.

وبمواجهته اعترف بجمعه المواد البترولية من أحد مسئولى محطة وقود "جارى ضبطه" لبيعها بالسوق السوداء للعاملين بمجال التنقيب العشوائى عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أدفو بأسوان.

سولار مواد بترولية تهريب الداخلية الأقصر إدفو أسوان
