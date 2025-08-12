مباحث الأقصر تحبط بيع 53 ألف لتر سولار بالسوق السوداء

القاهرة - مصراوي:

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط سائق حال قيادته سيارة نقل تنك بمقطورة سارية التراخيص محملة بـ 53 ألف لتر سولار بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر بدون أوراق أو مستندات.

وبمواجهته اعترف بجمعه المواد البترولية من أحد مسئولى محطة وقود "جارى ضبطه" لبيعها بالسوق السوداء للعاملين بمجال التنقيب العشوائى عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أدفو بأسوان.