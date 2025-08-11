إعلان

القبض على عاطلين سرقا "إسكوتر" من سيدة بالجمرك

10:17 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المتهمان

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن سرقة شخصين دراجتين كهربائيتين بمنطقة الجمرك.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة الجمرك من سيدة أفادت باستئجار شخصين دراجتين كهربائيتين "إسكوتر" منها وعدم إرجاعهما عقب انتهاء المدة المحددة واتهمتهما بالسرقة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، واعترفا بارتكابهما الواقعة وتم بإرشادهما ضبط الدراجتين المبلغ بسرقتهما لدى عميلتهما سيئة النية "أمكن ضبطها".

سرقة جمرك الجمرك الإسكندرية إسكوتر
