إحالة "أم سجدة" للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إحالة البلوجر المعروفة بـ"أم سجدة" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الإجتماعي.

وكانت النيابة قد قررت التحفظ أموال البلوجر "أم سجدة" ومنعها من التصرف فيها، كما أمرت بالتحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمة أثناء ضبطها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعتي محتوى، تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة وخروجًا عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما (ربتا منزل – مقيمتان بالقاهرة والقليوبية)، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات.

