مباحث رعاية الأحدث تشن حملة مكبرة في القاهرة والجيزة

05:29 م الإثنين 11 أغسطس 2025

أطفال أحداث

background

القاهرة - مصراوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة السلام أول والمطرية بالقاهرة وإمبابة وبولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعثر بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء وبصحبتهم 8 أطفال أحداث أقروا باستغلالهم من قبل المتهمين فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية مع تسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

أحداث أطفال تسول القاهرة الجيزة
