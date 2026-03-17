إعلان

"أنا خدمة عملاء البنك".. جملة نصب أسقطت ضحايا بالمنيا

كتب : مصراوي

11:05 م 17/03/2026

متهم انتحل صفة خدمة عملاء أحد البنوك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على متهم انتحل صفة خدمة عملاء أحد البنوك للنصب والاحتيال على اهالي المنيا.

خدمة عملاء مزيفة

المتهم يطالب ضحاياه بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

النهاية داخل قسم الشرطة

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتفي محمول بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.

خدمة عملاء مزيفة بنك نصب واحتيال المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
شئون عربية و دولية

تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
أخبار مصر

مصطفى الفقي: عرفت إن جمال مبارك مش هيكون رئيس مصر بسبب كلام المشير طنطاوي
دراما و تليفزيون

"اتضرب مكانه عشان الشبه".. أبرز المواقف الكوميدية في "توأم رمضان" بعد تصدره
أجهزة متنوعة

نقل آيفون 4 و5 إلى قائمة الأجهزة القديمة لدى أبل.. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

