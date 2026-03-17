ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على متهم انتحل صفة خدمة عملاء أحد البنوك للنصب والاحتيال على اهالي المنيا.

خدمة عملاء مزيفة

المتهم يطالب ضحاياه بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

النهاية داخل قسم الشرطة

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتفي محمول بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.

اقرأ أيضًا:

