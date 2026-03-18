من فيديو متداول إلى قرار علاج.. قصة سيدة الإسماعيلية
كتب : مصراوي
سيدة تعاني اضطرابا نفسيا ترشق السيارات بالحجارة في
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعب تضمن رشق سيدة سيارات المارة بالطريق العام بالحجارة.
مفاجأة في التحريات
بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوصوير)، وبتبين أنها تعانى من اضرابات عقلية.
فيديو انتهى بعلاج
اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية وجارى إيداعها بأحد مراكز العلاج النفسى تنسيقا مع الجهات المعنية.
طلب مساعدة شقيقه فبلغ عنه.. تفاصيل مقتل سيدة على يد طباخ بالوراق
القبض على مستريح السيارات لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالشروق