فيديو يكشف محاولة سرقة طفلة في أسيوط.. والداخلية تتحرك

02:11 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على طفلة بيديه، ومحاولة سرقة قرطها الذهبي في أسيوط.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال والد الطفلة (مزارع – مقيم بدائرة المركز)، قرر أنه أثناء لهو نجلته (5 سنوات) بالقرب من منزلهم، قام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب – دون إصابتها – محاولًا سرقة قرطها الذهبي، إلا أنه لاذ بالفرار دون إتمام جريمته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محاولة سرقة طفلة اسيوط مواقع التواصل الاجتماعي حوادث السرقة
