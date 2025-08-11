إعلان

ضبط نصاب ادعي قدرته على استيراد سيارات معفاة جمركيًا في القاهرة

01:31 م الإثنين 11 أغسطس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وجاء ذلك عقب تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد بتعرضه للنصب من قبل عاطل زعم أنه صاحب شركة استيراد وتصدير، وقدرته على استيراد سيارة معفاة جمركيًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي منه.

وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

