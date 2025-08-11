إعلان

الأمن يطارد تجار الكيف والهاربين في حملة كبرى في دمياط وأسوان

11:59 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

حملة أمنية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة استهدفت جالبي ومتجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمحكوم عليهم الهاربين، وذلك بعدد من مديريات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت في محافظتي دمياط وأسوان، عن النتائج التالية:

في دمياط: تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، و8 كجم من البانجو، و10 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة (فرد خرطوش) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.

في أسوان: تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت 3 كجم من مخدر الحشيش وعددًا من الأقراص المخدرة، كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري غير مرخصة (2 بندقية آلية و3 فرد خرطوش) بحوزة 5 متهمين، إلى جانب تنفيذ 815 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة في مختلف المحافظات لضبط الخارجين عن القانون.

وزارة الداخلية حملات أمنية قطاع الأمن العام تجار الكيف
