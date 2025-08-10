قرار عاجل من النيابة بشأن "مونلي" في اتهامه ببث فيديوهات خادشة

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق بالقاهرةالجديدة، حبس البلوجر الشهير بـ"مونلي" 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

ووصل البلوجر الشهير بـ"مونلي" إلى مقر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، للاستماع إلى أقواله في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر الشهير بـ"مونلي" في القاهرة الجديدة على خلفية ورود عدة بلاغات تتهمه بخدش الحياء العام ونشر مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته أقر بنشره الفيديوهات لتحقيق أرباح مالية.