فيديوهاته تمس الآداب العامة.. القبض على "بلوجر التجمع"

أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تتنافي مع الآداب العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجا على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن أجهزة الأمن بالقاهرة من إلقاء القبض على المذكور تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانوينة وتولت النيابة العامة التحقيق.