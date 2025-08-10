إعلان

الداخلية تعلن القبض على "بلوجر" نشرت فيديوهات خادشة

06:12 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط بلوجر جديدة
  • عرض 5 صورة
    ضبط بلوجر جديدة
  • عرض 5 صورة
    ضبط بلوجر جديدة
  • عرض 5 صورة
    ضبط بلوجر جديدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى، لاتهامها ببث مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالجيزة)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط بلوجر تيك توك جومانا نستون محتوى خادش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟