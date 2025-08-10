الداخلية تعلن القبض على "بلوجر" نشرت فيديوهات خادشة

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى، لاتهامها ببث مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالجيزة)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.