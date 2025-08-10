إعلان

القبض على 6 أشخاص بسبب فيديو زفة بكفر الشيخ

02:11 م الأحد 10 أغسطس 2025

الفيديو المتداول

كتب - علاء عمران:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن أداء بعض قائدى السيارات ودراجة نارية حركات استعراضية والسير برعونة وإطلاق ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات والدراجة النارية وقائديها 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال مشاركتهم بحفل زفاف.

تحفظت الشرطة على السيارات والدراجة النارية واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائديها.

حفل زفاف حركات استعراضية استعراض سيارة دراجة نارية كفر الشيخ
