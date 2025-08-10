أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مسنة مريضة بنقلها للمستشفى

نقل مسنة إلى المستشفى

كتب - علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مسنة وغير قادرة على الحركة لنقلها للمستشفى لتلقى العلاج

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مسنة مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بطلب المساعدة فى نقلها لتلقى العلاج بأحد المستشفيات لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.

على الفور تم إنزالها بمعرفة القوات ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتقدمت السيدة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.