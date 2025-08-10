إعلان

أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مسنة مريضة بنقلها للمستشفى

12:07 م الأحد 10 أغسطس 2025

نقل مسنة إلى المستشفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مسنة وغير قادرة على الحركة لنقلها للمستشفى لتلقى العلاج

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مسنة مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بطلب المساعدة فى نقلها لتلقى العلاج بأحد المستشفيات لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.

على الفور تم إنزالها بمعرفة القوات ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتقدمت السيدة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن القاهرة مسنة مريضة حدائق القبة استغاثة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟