ضبط شخص بالشرقية للإتجار في العملات الرقمية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص بالمحافظة، لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفّرة عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، يمارس نشاطًا غير مشروع في هذا المجال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأجهزة والهواتف المحمولة وشرائح الهواتف المستخدمة في نشاطه، بالإضافة إلى محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.