كتب- أحمد أبو النجا:

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظامَي الفردي والقائمة، وذلك عبر المحاكم الابتدائية المختصة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويستمر عمل لجان تلقي الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، وذلك يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يستمر العمل فيه حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وتباشر الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة اللحظية لعملية تلقي وفحص الطلبات من خلال غرفة عمليات مركزية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد دعت المواطنين إلى انتخابات مجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي، أعلنت خلاله الجدول الزمني وكافة تفاصيل العملية الانتخابية.

وقد أنهت الهيئة استعداداتها، والتي شملت 27 محكمة ابتدائية مختصة، حيث تم تشكيل لجان لفحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيَين من المحكمة، بالإضافة إلى ممثل من وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة.

وطبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد بدأت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية في مباشرة أعمالها لإجراء الفحوصات المنصوص عليها في قرارات الهيئة، حيث تم توزيعها على مستوى محافظات الجمهورية لتشمل 36 لجنة و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة.