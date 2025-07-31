ضبط 3 متهمين سرقوا تروسيكل في بدر

القاهرة - مصراوي:

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن سرقة مركبة "تروسيكل" خاصة بأحد المواطنين من منطقة بدر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة بدر من شخص مقيم بمحافظة أسيوط باكتشافه سرقة مركبة التروسيكل المملوكة له حال توقفها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط المتهمين 3 أشخاص لهم معلومات جنائية واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط التروسيكل المبلغ بسرقته لدى عميلهم سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان أمكن ضبطه.