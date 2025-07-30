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"مع جلسة إلزامية الحضور".. إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق

08:23 م الأربعاء 30 يوليو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 13 صورة
    هدير عبد الرازق
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كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

كشف مروان الجندي، دفاع البلوجر هدير عبدالرازق، عن تفاصيل إخلاء سبيل موكلته من سرايا النيابة.

وقال الجندي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل البلوجر هدير عبدالرازق في قضية دهس شخص في منطقة الطالبية، بعد التأكد من عدم وجود أحكام قضائية ضدها.

وتابع أن البلوجر هدير عبدالررازق لديها جلسة معارضة استئنافية إلزامية الحضور أمام المحكمة الأقتصادية في 3 أغسطس المقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها، عقب تداول الفيديو المذكور، والذي أظهر تعدي طليقها عليها بالضرب والسحل داخل شقة سكنية.

وفي وقت سابق، تقدم طليق البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي ضدها، يتهمها فيه باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، قامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بعبارات تهديد، كما نشرت صورًا ومقاطع فيديو لمقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.

وأضاف مقدم البلاغ أن طليقته تسللت إلى شقته السكنية أكثر من مرة، إحداها بالقفز من فوق السور، وأخرى عبر شباك الشقة، حيث قامت بالاستيلاء على بعض ممتلكاته وعدد من الأجهزة الخاصة به.

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هدير عبد الرازق إخلاء سبيل واقعة دهس دفاع البلوجر هدير عبد الرازق المحامي مروان الجندي
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