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فتاة أجنبية تتعرض للتحرش من عامل توصيل طلبات.. والأمن يضبطه في أكتوبر

02:20 م الأربعاء 30 يوليه 2025

حبس - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط عامل يعمل بأحد تطبيقات توصيل الطلبات، بعد اتهامه بالتحرش لفظيًا وجسديًا بفتاة أجنبية داخل نطاق مدينة 6 أكتوبر.

وكان قسم شرطة أكتوبر قد تلقى بلاغًا من فتاة تحمل جنسية أجنبية، أفادت فيه بتعرضها للتحرش أثناء تسلمها طلبًا من أحد العاملين على تطبيق توصيل شهير، حيث تبين من التحريات أن المتهم أقدم على إيذائها لفظيًا وجسديًا، قبل أن تتمكن من التبليغ عنه.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من تحديد هويته وضبطه واقتياده إلى القسم. وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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فتاة أجنبية تحرش الجيزة مديرية أمن الجيزة ضبط عامل مدينة 6 أكتوبر
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