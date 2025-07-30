"بواقي أكل الأسود".. تفاصيل ضبط 29 جوالًا بها حيوانات مذبوحة بالدخيلة

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية ملابسات واقعة العثور على بقايا حيوانية ملقاة بأحد الطرق في دائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك عقب بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على 29 جوالًا تضم بقايا حمير وخيول ملقاة داخل قطعة أرض تُستخدم كمقلب قمامة.

وبعد فحص البلاغ وإجراء التحريات، تم التوصل إلى أن سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات هي من قامت بإلقاء الجوالات، حيث تبين تورط قائد السيارة ومالك سيرك في الواقعة.

وبمواجهتهما، أقر مالك السيرك بجلب تلك الحيوانات من محافظة أسوان، وذبحها بهدف تغذية الأسود داخل السيرك المملوك له، مشيرًا إلى أنه اتفق مع قائد السيارة على التخلص من البقايا مقابل مبلغ مالي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.







