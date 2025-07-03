الداخلية توزع مساعدات بمناسبة ذكرى 30 يونيو

كتب - علاء عمران:

احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، وجّهت وزارة الداخلية مأموريات من مختلف قطاعاتها لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين من قاطني المناطق الأولى بالرعاية بجميع المحافظات، ضمن مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

جاءت تلك المبادرة في إطار حرص الوزارة على مشاركة المواطنين في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية على امتداد أرض الوطن.

وانطلقت مأموريات وزارة الداخلية إلى القرى والنجوع والأحياء في مختلف المحافظات، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتوزيع المساعدات عليهم.

وقد لاقت المبادرة ترحيبًا وتفاعلًا كبيرًا من الأهالي الذين أثنوا على الجهود الإنسانية للوزارة ومشاركتها لهم في مختلف المناسبات.

كما وجّهت وزارة الداخلية مأموريات إلى المناطق الحضرية الجديدة لتوزيع المساعدات العينية على سكانها، ضمن مظلة مبادرة "كلنا واحد" التي تأتي استكمالًا لاستراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن المجتمعي وتقديم الدعم الإنساني المستدام.

وتواصل الوزارة أداء دورها المجتمعي من خلال مبادراتها الممتدة لدعم المواطنين في كل مكان على أرض مصر.







