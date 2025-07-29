كتبه – أحمد عادل:

أعلن المحامي هاني زهران، دفاع اللاعب عبدالله السعيد، عن رفض محكمة النقض الطعن المقدم من النادي الأهلي ضد موكله، وتأييد حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالح النادي، ليُصبح الحكم نهائيًا وباتًا، وتنتهي بذلك كافة المنازعات القضائية بين الطرفين.

وكان النزاع قد بدأ في عام 2019، عندما تقدّم النادي الأهلي بشكوى ضد عبدالله السعيد، طالبًا إلغاء قيده في نادي بيراميدز، وإلزامه بسداد الشرط الجزائي المُقدَّر بمليوني دولار، إلا أن جميع مراحل التقاضي انتهت برفض مطالب النادي، وتأكيد صحة موقف اللاعب.

كما كانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت في وقت سابق دعوى الأهلي بشأن الطعن على اختصاص المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، وألزمته بالمصروفات والتعويضات لصالح اللاعب.

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا بإلغاء الأمر الوقتي بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى إلغاء جميع إجراءات الحجز على حسابات اللاعب البنكية.

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