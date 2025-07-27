الداخلية: ضبط طن حشيش بحوزة تشكيل عصابي شديد الخطورة

القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة القبض على تشكيل عصابي بحوزتهم طن حشيش تقدر قيمته بـ100 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية محاولة تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للاتجار به.

بتقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت طن.