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ماشي بلطجة ومن غير رخص.. سائق ميكروباص يعتدي على شرطي مرور بأكتوبر|فيديو

07:29 م الأربعاء 23 يوليو 2025

المتهم

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كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعدي قائد سيارة ميكروباص على أحد رجال المرور أثناء تأدية عمله في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

بدأت الواقعة يوم 21 من الشهر الجاري، حين فوجئ رجل المرور أثناء خدمته المكلفة بتسيير الحركة المرورية بتوقف سائق الميكروباص بأحد الدورانات في مكان غير مخصص لانتظار السيارات لتحميل الركاب، مما تسبب في تعطيل حركة المرور. وعند تنبيهه بضرورة الانصراف، قام السائق بالتعدي عليه بالسب والدفع، ورفض اتباع التعليمات.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة والسائق، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو، فتم التحفظ على السيارة واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقه.


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