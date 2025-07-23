ضبط طفل يقود ميكروباص بطريق عام في الجيزة

كتب - عاطف مراد:

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله طفل يقود سيارة ميكروباص بأحد الطرق في محافظة الجيزة، ما شكّل خطرًا على حياته وحياة المارة.

وقد تمكنت أجهزة الأمن من تحديد السيارة، وتبيّن أنها مرخصة، ويملكها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام. كما جرى تحديد قائد المركبة وهو نجل مالكها، ويبلغ من العمر 16 عامًا.

أقر الطفل بقيادته السيارة دون علم والده، الذي أكد صحة ما ورد في التحقيقات. وجرى التحفظ على المركبة، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحق الأب ونجله.