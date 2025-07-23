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ضبط 1306 مخالفات في المترو والقطارات خلال 24 ساعة

02:06 م الأربعاء 23 يوليو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب – علاء عمران:

عزّزت أجهزة وزارة الداخلية من انتشارها الأمني داخل المرافق الحيوية، ونفذت حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون داخل محطات المترو والسكك الحديدية، في إطار جهودها لحماية مرفق النقل من الظواهر السلبية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 1306 قضايا ومخالفات متنوعة، شملت جرائم ومخالفات ارتُكبت داخل قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، حيث واصلت شرطة النقل والمواصلات جهودها في تطهير هذا المرفق الحيوي من كافة أشكال الانفلات الأمني.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأُحيلوا إلى جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات.

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وزارة الداخلية القطارات محطات المترو
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