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فيديو صادم| سائق يعتدي على فتاة رفضت تغيير خط السير.. وتحرك عاجل من الداخلية

02:53 م الإثنين 21 يوليو 2025

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كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بتهديد فتاة بالضرب، لاعتراضها على إنزال الركاب وعدم استكمال خط السير.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وأمكن التوصل إلى الفتاة الظاهرة في مقطع الفيديو، وبسؤالها أفادت بأنه بتاريخ 18 الجاري، قام المذكور بالتعدي عليها عن طريق دفعها بيده، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لاعتراضها على إنزال الركاب من الميكروباص وعدم استكمال خط السير.

وقد أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص (منتهية التراخيص) وقائدها (مقيم بمحافظة الشرقية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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