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لاختصار الطريق | ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالعبور.. والداخلية تتخذ الإجراءات

12:46 م السبت 19 يوليو 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة "ميكروباص" وهو يعبر نهر الطريق ويسير عكس الاتجاه بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بهدف اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

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الأجهزة الأمنية محافظة القليوبية وزارة الداخلية السير عكس الاتجاه
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