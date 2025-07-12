كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 136.228 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

كما تم خلال الـ24 ساعة الماضية فحص 3300 سائق، وتبين إيجابية 398 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وتواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1081 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص – خلل في عوامل الأمان والمتانة).

كما تم فحص 291 سائقًا، وتبين إيجابية 26 منهم لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 27 محكومًا عليهم بإجمالي 66 حكمًا، والتحفظ على 7 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المُشار إليها.

