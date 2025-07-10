النيابة العامة تؤكد استمرار جميع خدماتها عبر بوابة النيابة العامة الرقمية بعد حريق سنترال رمسيس

في ضوء ما رُصِد من تعذر بعض المحامين في عددٍ من النيابات المختلفة من الحصول على الخدمات المعتادة، وذلك نتيجة تأثر شبكات الاتصالات بحريق سنترال رمسيس، تؤكد النيابة العامة أن جميع خدماتها الرقمية متاحة وتعمل بكفاءة كاملة عبر بوابتها الرقمية.

وتهيب النيابة العامة بالمحامين، الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تلك الخدمات من خلال مقار النيابات بسبب العطل المشار إليه، التوجه إلى البوابة الرقمية للنيابة العامة عبر شبكة الإنترنت، وتقديم طلباتهم من خلالها، دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مقار النيابات، وذلك ضمانًا لاستمرارية تقديم الخدمات بشكل يسير دون انقطاع.