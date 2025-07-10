"غسلنا عارنا".. تجديد حبس المتهمين بقتل ابنتهم لزواجها العرفي من شاب في الغردقة

قررت النيابة العامة، تجديد حبس أب ونجله ونجل شقيقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل ابنة الأول في منطقة أبو النمرس بالجيزة.

التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خلافات أسرية بين المجني عليها وأسرتها دفعتها للسفر إلى مدينة الغردقة والزواج عرفي من شاب.

وتابعت التحقيقات أن الابنة عادت مع والدها ووالدتها إلي المنزل بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة، بعد اقناعها بحل الخلافات الاسرية.

أضافت التحقيقات، أن الاب قام بقتل المجني عليها بمساعدة نجله ونجل شقيقه ذبحًا وفصل رأسها عن جسدها، ووضع الجثمان في جوال وإلقائه في منطقة نائية.

الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، وأقروا بارتكابهم الجريمة لغسل عار العائلة.