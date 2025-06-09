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فيديو مثير | "الداخلية" تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها وأسرتها لاعتداء في كفر الشيخ

04:31 م الإثنين 09 يونيو 2025

وزارة الداخلية

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات تعرضها وأسرتها للاعتداء بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإتلاف باب منزلها بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الفحص الأمني كشف أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين جيران، حيث تبين أن الطرف الأول يضم السيدة القائمة على النشر ونجلها وكريمتها، والمقيمين بدائرة مركز شرطة بيلا، في حين أن الطرف الثاني يضم سيدة أخرى ونجليها، ويقيمون بذات العنوان.

وكانت السيدة قد تقدمت، بتاريخ 30 مايو الماضي، ببلاغ إلى مركز شرطة بيلا، برفقة كريمتها، أفادت فيه بتعرض نجلها وكريمتها للسب والضرب من قِبل الطرف الثاني، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب الخلافات المذكورة.

وبمواجهة الطرفين، تبادلوا الاتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبط أطراف المشاجرة وعرضهم على النيابة العامة.

وبسؤال السيدة صاحبة الفيديو، نفت تعرضها وأسرتها للاعتداء باستخدام سلاح أبيض أو وقوع أي إتلاف لباب المنزل. وعند مواجهتها بادعائها الكاذب، أقرت به.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلية كفر الشيخ اعتداء علي سيدة واسرتها
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