المرور يضبط أكثر من 47 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

كتب- أحمد عادل:

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق القانون على قائدي المركبات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 47,214 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت 727 مخالفة سير بدون تراخيص، و21 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 27,222 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و625 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات لانتظار السيارات بشكل عشوائي، إلى جانب 4 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.