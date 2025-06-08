"العربية بقت خردة".. سائق يصدم 6 أشخاص أعلى دائري المنيب

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص دهستهم سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد نزلة الكُونيسة.

الخدمات المرورية والأمنية انتقلت إلى محل البلاغ وتبين اصطدام سيارة ملاكي بعدد من الأشخاص أعلى الدائري اتجاه المريوطية، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم.

السيارة تحولت إلى قطعة خردة، وجنبتها الشرطة نهر الطريق لتسيير حركة المرور إلى طبيعتها مع تحرير المحضر اللازم.