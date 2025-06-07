شروع في قتل شاب داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر

كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب بطعنة بالبطن إثر مشاجرة داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر شرق العاصمة، مساء السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب داخل الحديقه الدولية.

التحريات الأولية بينت نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص نتج عنها إصابة "مؤمن.ك." 20 عاما بطعنة نافذة بالبطن إثر اعتداء بسلاح أبيض.

تحفظت الشرطة على الطرف الثاني والسلاح المستخدم ونقل المصاب إلى مستشفى جراحات مدينة نصر للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.