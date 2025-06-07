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"مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر

03:45 ص السبت 07 يونيو 2025

المتهمين

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عدم صحة ما تم تداوله بشأن اقتحام 3 أشخاص منزل سيدة بهدف السرقة بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الواقعة لا تتعلق بأي شبهة جنائية، وأن ما جرى كان على خلفية خلافات أسرية.

وأوضحت التحريات أنه في 6 من الشهر الجاري، توجه شخص برفقة شقيقه ووالده إلى محل إقامة طليقة الأول داخل أحد التجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، لرؤية أبنائه في ظل خلافات عائلية قائمة بين الطرفين. وعقب رفضها الاستجابة، أقدم الثلاثة على كسر باب الشقة والدخول إليها، إلا أنهم لم يجدوا أحدًا داخلها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في حينه، وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة كما جرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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وزارة الداخلية اقتحام 3 أشخاص منزل سيدة أكتوبر
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