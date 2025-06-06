انهيار بلكونة عقار ببولاق الدكرور.. والحصيلة 7 مصابين

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص بينهم زوجين وطفلهما في انهيار جزئي لعقار ببولاق الدكرور اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمبنى بشارع ناهيا.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انهيار شرفة عقار بالطابق الأول علوي بجوار كشري الملوك.

أسفر الحادث عن سقوط 7 مصابين بينهم عائلة كاملة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج. وتحرر محضر بالواقعة.