بدأت وزارة الداخلية، تفعيل منظومة النجدة الجديدة، من خلال إطلاق سيارات شرطة حديثة مزودة بأطقم أمنية مدرَّبون، مخصصين للتعامل مع أي بلاغ يرد عبر رقم النجدة 122.

وانتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عشرات من سيارات النجدة الجديدة في مناطق متفرقة، من بينها القاهرة الجديدة، في تجربة نالت إعجاب المواطنين وأثارت ارتياحًا واسعًا.

ورصدت عدسة «مصراوي» انتشار سيارات النجدة الجديدة في عدد من الشوارع، وبدت مزوّدة بأطقم أمنية يقودها ضباط شباب على درجة عالية من الانضباط.

وأكد عدد من المواطنين أن الوجود المكثف لتلك السيارات ساهم في تعزيز الشعور بالأمن، خاصة مع سهولة التواصل مع شرطة النجدة عبر الرقم 122.

وأشار أحد سكان القاهرة الجديدة إلى أن سيارات النجدة كانت تمر بشكل متكرر ومنتظم، وهو ما يعكس جاهزية وانتشارًا أمنيًا مدروسًا في المنطقة.

وأضاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن شكل العربات ومظهر الضباط يعكس اهتمامًا بتطوير الصورة العامة لجهاز الشرطة وتعزيز ثقة المواطنين فيه.

فيما أكد شهود عيان أن تلك الخطوة ساهمت في تقليل زمن الاستجابة لأي بلاغ أو استغاثة، مؤكدين أن حضور الشرطة أصبح أسرع وأكثر فاعلية بفضل المنظومة الجديدة.

وأكدت مصادر أمنية أن تلك السيارات ستكون منتشرة بشكل دائم في الشوارع، وخاصة خلال فترة عيد الأضحى لتأمين المواطنين والتدخل السريع في حالات الطوارئ أو البلاغات الفورية.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن الضباط المخصصين لتلك السيارات تم تأهيلهم على أعلى مستوى للتعامل مع البلاغات بسرعة واحترافية، وذلك في إطار تطوير شامل لمنظومة شرطة النجدة.