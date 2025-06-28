عامل يتهم جيرانه زورًا بالاتجار في المخدرات.. والداخلية تكشف الحقيقة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام اثنين آخرين بالإتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة بحقه في دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن القائم على النشر عامل مقيم بدائرة القسم، قام بنشر عدة مقاطع فيديو زعم خلالها أن شخصين، أحدهما مالك محل هواتف محمولة، يتاجران في المواد المخدرة ويعتديان عليه بسبب خلافات مالية بينهم.

وبسؤال شقيقه، أقر بأن شقيقه دأب على مهاجمة سكان المنطقة واتهامهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة لتعاطيه المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر تلك الادعاءات بسبب خلافات شخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.