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تفاصيل سير سيارة بوتاجاز دون تأمين وطمس لوحاتها بالشرقية

04:15 م الأحد 22 يونيو 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول، أظهر قائد سيارة نقل محمّلة بأسطوانات بوتاجاز يسير دون غلق الباب الخلفي للصندوق، مع طمس اللوحات المعدنية الخلفية، ما عرّض حياة المواطنين للخطر، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وبفحص الفيديو المتداول، تم تحديد السيارة وقائدها، ونجحت القوات في ضبطهما.

وبمواجهة السائق، أقرّ بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهم والسيارة.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية طمس لوحات أسطوانات بوتاجاز
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