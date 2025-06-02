الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خناقة مطعم مدينة نصر الشهير

القاهرة - مصراوي:

في أول تعليق رسمي، كشف وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عامل بأحد المطاعم بإشهار سلاح أبيض خلال مشاجرة مع عملائه داخل المطعم محل عمله الكائن بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بحدوث مشاجرة بين طرف أول مالك شركة وطرف ثان مدير أحد المطاعم "بدون ترخيص" - يحمل جنسية إحدى الدول، وعامل بذات المطعم.

والسبب خلاف بينهما لرفض الطرف الثانى السماح للطرف الأول بترك السيارة خاصته أمام المطعم محل عملهما، وتم ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.