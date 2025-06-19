كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح الطفل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، معارضة نجل الفنان محمد رمضان، على الحكم الصادر بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طفل داخل نادٍ رياضي شهير.

وجاء الحكم القضائي السابق إثر غياب كل من الفنان محمد رمضان ونجله عن حضور أولى جلسات المحاكمة، في حين حضرت والدة الطفل المجني عليه، التي تمسكت باتهام نجل رمضان بالاعتداء على ابنها وإحداث إصابات به.

وتقدم دفاع نجل الفنان الشهير، بمعارضة على الحكم الصادر ضده.

وكانت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة قد أحالت نجل الفنان إلى محكمة الطفل، بعد ورود بلاغ من إحدى السيدات، تقيم في الجوار نفسه الذي يسكن فيه الفنان، تتهم فيه نجل رمضان بالتعدي على طفلها البالغ من العمر 11 عامًا، خلال تواجدهما داخل نادٍ رياضي بمدينة 6 أكتوبر، عقب انتهاء تدريباتهما.

وقالت السيدة في بلاغها إنها فوجئت بحدوث مشادة بين نجلها ونجل الفنان أثناء اللعب، تطورت إلى اعتداء بالضرب، مضيفة أن نجلها الطالب بالصف السادس الابتدائي في إحدى مدارس الشيخ زايد، أصيب بكدمات واحمرار في وجهه نتيجة الواقعة.

كما اتهمت المبلغة الفنان محمد رمضان بالتحريض على العنف، قائلة إنه كان حاضرًا أثناء الاعتداء دون أن يتدخل لإيقاف نجله أو تهدئة الموقف.

واستمعت النيابة إلى أقوال الطفل المجني عليه ووالدته، كما استمعت لأقوال الفنان محمد رمضان ونجله في إطار التحقيقات التي انتهت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت قرارها بإيداع نجل الفنان دار رعاية.