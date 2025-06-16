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تجديد حبس خادمة متهمة بسرقة ذهب من شقة بقصر النيل

11:39 م الإثنين 16 يونيو 2025

حبس خادمة أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بالمختصة بالقاهرة، حبس سيدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجريها، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل عملها بمنطقة قصر النيل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل عملها .

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادها تم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيىء النية (صاحب محل مصوغات ذهبية – مقيم بمحافظة الجيزة).

يأتيي ذلك في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

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تجديد حبس خادمة بس خادمة متهمة بسرقة ذهب سرقة ذهب من شقة بقصر النيل مديرية أمن القاهرة
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