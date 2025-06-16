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ضبط صاحب كافتيريا طعن طالب في دمياط

06:21 م الإثنين 16 يونيو 2025

المتهم والسلاح المستخدم

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من اعتداء بعض الأشخاص على ابنها بسلاح أبيض إثر مشاجرة بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمياط بحدوث مشاجرة داخل إحدى الكافتيريات بدائرة المركز بين طالب مصاب بجرح طعنى غير نافذ بالجانب الأيسر من الصدر وصاحب كافتيريا بسبب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة.

التحريات بينت أن سبب المشاجرة رفض الطرف الثانى السماح للطالب استخدام دورة مياه الكافتيريا، فاعتدى على إثرها صاحب الكافيه عليه باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم فى ارتكابها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مشاجرة دمياط صاحب كافتريا سلاح أبيض
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