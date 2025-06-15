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مشهد صادم في السيدة زينب… وحشية جزار تهز السوشيال ميديا والشرطة تعاقبه

06:21 م الأحد 15 يونيو 2025

جزار السيدة زينب

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كتب - محمد شعبان:

في قلب القاهرة مشهد يفوق الخيال، مقطع فيديو اجتاح مواقع التواصل كالعاصفة يوثق لحظات قاسية ومروّعة في أحد شوارع السيدة زينب، بطله هذه المرة ليس مجرمًا عاديًا بل جزار تحول إلى عنوان للصدمة.

الفيديو رصد لحظة اعتداء الجزار على ماشية محملة على سيارة نقل وذبحها دون شفقة أو رحمة وبطريقة مخالفة تمامًا لقواعد الذبح.

المشهد أثار غضب واستنكار رواد مواقع التواصل، وبعد فحص الفيديو وتتبع مصدره، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الجزار، وضبطه في منطقة دار السلام.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، مبررًا فعلته بمحاولة السيطرة على الماشية قبل ذبحها لكن الكاميرا كانت أسرع، والفيديو سجّل كل شيء بقسوة لا يمكن تبريرها.

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