كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على كلب ضال، مما تسبب في نفوقه، وذلك في محافظة القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه أثناء سير أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول) في أحد الشوارع، قام كلب ضال بمهاجمته وعقره في قدمه. وعلى إثر استغاثته، تدخل أحد الأشخاص (مالك مغسلة بالمنطقة) واعتدى على الكلب مستخدمًا عصا خشبية، مما أدى إلى نفوقه.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا تصرفه باستجابته لاستغاثة المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.